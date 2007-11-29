Перевод сайта на английский язык

ПереводыЗакрыт5 заявок155 просмотров
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Необходимо перевести сайт musor.net на английский язык.

Предпочтение кандидатам с опытом провдения подобных работ (ссылка на примеры - обязательна)!!!

Оплата поэтапная с предоплатой.

16 лет назад
pioneris
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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