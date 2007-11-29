Перевод сайта на английский язык

Нужно перевести сайт. Тематика русскоязычного текста весьма специфична, можно сказать художественный контент. Для новичков тематика будет сложновата, поэтому требуется именно специалист. Если Вы действительно полны сил и профессионализма, обращайтесь! для разминки: Вы уверены, что вас открыткой не удивить? У вас ...
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Необходимо перевести сайт musor.net на английский язык.
Предпочтение кандидатам с опытом провдения подобных работ (ссылка на примеры - обязательна)!!!
Оплата поэтапная с предоплатой.
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