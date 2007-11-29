Перевод eng->rus

Необходимо перевести lang файл(в архиве).

Не надо писать в личку.

Пишите здесь СРОК и Цену за весь файл (за сколько вы переводите 1000 знаков меня не интересует).

Пример перевода (для не знающих что такое lang файл):

$lang_login= "Login"; заменяем на $lang_login= "Логин";

$lang_logout= "logout"; заменяем на $lang_logout= "Выход";

Оплата исключительно после выполнения и демонстрации.

Оплату гарантирую.