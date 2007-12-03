Перевод с англ. на русский - медицина, 300 стр.

Перевод статьи en->ru, для пользователя dhotsyridze, как договаривались в личке.
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Требуется переводчик, клиницист, для перевода большого объема материалов с английского. Объем ориентировочно 150 страниц ежемесячно. Скорость перевода - 7-10 страниц в день (1 страница = 1800 символов).
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