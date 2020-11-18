Имеется два сайта, работающие на wordpress с системой мультисайта. Также был написан собственный функционал для удобного редактирования администратором. Стоит задача объединить, сделать некий симбиоз двух сайтов: нового и старого. Необходимо сделать следующие действия: ...
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день! Необходимо разработать МЛМ систему по нашему маркетингу. Имеется своя структура и бонусы (когда и как они должны перечисляться). Мы открыты для предложений тех, кто уже имел дело с подобными проектами. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Имеется HTML код письма, который пойдет на рассылку. Необходимо доработать его и сделать адаптивным под все устройства, чтоб корректно отображался и на всех почтовых хостингах. Ищем профессионала знающего нюансы разработки адаптива именно под письма ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт4 года назад