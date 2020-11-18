diarkm13

Диар Кундакбаев diarkm13

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработать сайт Wordpress

    Имеется два сайта, работающие на wordpress с системой мультисайта. Также был написан собственный функционал для удобного редактирования администратором. Стоит задача объединить, сделать некий симбиоз двух сайтов: нового и старого. Необходимо сделать следующие действия:  ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать МЛМ систему

    Добрый день! Необходимо разработать МЛМ систему по нашему маркетингу. Имеется своя структура и бонусы (когда и как они должны перечисляться).  Мы открыты для предложений тех, кто уже имел дело с подобными проектами. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать адаптив HTML письму

    Добрый день! Имеется HTML код письма, который пойдет на рассылку. Необходимо доработать его и сделать адаптивным под все устройства, чтоб корректно отображался и на всех почтовых хостингах. Ищем профессионала знающего нюансы разработки адаптива именно под письма ...

    HTML
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    4 года назад