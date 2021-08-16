diceva

Марина diceva

 
24 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Правки верстки

    $50

    1. анимацию показывать один раз и снять включение ее от нажатия на лого верхний показывать при заходе на страницу 2. возможно немного ускорить анимацию 3. по нажатию на кнопку подбора квартир мотает вниз со второго раза 4. раздел технические ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Адаптивная верстка лендинга

    $35

    [b]Основные требования:[/b][b] [list=1][*]Верстка (HTML5) кроссбраузерная под FF, Chrome, Opera, IE 11 and latest.[*]Верстка должна быть блочная - используем минимум вложенных блоков[*]Единицы измерения должны быть rem, кроме отдельно оговоренных вариантов[*]Используем БЭМ для именования[*]Верстка должна быть адаптивный: на ...

    CSSjQuery
    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Адаптивная верстка

    $30

    Добрый день. Необходимо до утра завтра сверстать 2 страницы с адаптивом. Бюджет 800 грн. Обязательно бустрап 4. Аванс на карту 30% при наличии отзывов больше 5-ти. Кто готов начать сразу пишите вои телеграммы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
Vaghinak_Papoyan
Вагинак 
25 летАрмения
2 года в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов(-1)
$30
2 балла
2 года назад
Адаптивная верстка
Нехороший человек
Человек абсолютно не умеет верстать. Макет ему не понятно для чего. Обещал сделать за 6-8 часов. На утром прислал работу в которой криво все. Иконки даже с макета не вырезал. Адаптив кривой везде. Не рекомендую.
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