1. анимацию показывать один раз и снять включение ее от нажатия на лого верхний показывать при заходе на страницу 2. возможно немного ускорить анимацию 3. по нажатию на кнопку подбора квартир мотает вниз со второго раза 4. раздел технические ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $50HTML-верстка11 заявокЗакрыт2 года назад
- $35
[b]Основные требования:[/b][b] [list=1][*]Верстка (HTML5) кроссбраузерная под FF, Chrome, Opera, IE 11 and latest.[*]Верстка должна быть блочная - используем минимум вложенных блоков[*]Единицы измерения должны быть rem, кроме отдельно оговоренных вариантов[*]Используем БЭМ для именования[*]Верстка должна быть адаптивный: на ...HTML-верстка26 заявокЗакрыт2 года назад
- $30
Добрый день. Необходимо до утра завтра сверстать 2 страницы с адаптивом. Бюджет 800 грн. Обязательно бустрап 4. Аванс на карту 30% при наличии отзывов больше 5-ти. Кто готов начать сразу пишите вои телеграммы.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт2 года назад
Отзывы фрилансеров
$30
2 балла
2 года назад
Нехороший человек
Ответный отзыв
Человек абсолютно не умеет верстать. Макет ему не понятно для чего. Обещал сделать за 6-8 часов. На утром прислал работу в которой криво все. Иконки даже с макета не вырезал. Адаптив кривой везде. Не рекомендую.