Перенести магазин с кирилического домена на другой домен, что бы грамотно и все что бы работало так как надо. Есть магазин на домене лагуна- флора.рф, нужно перенести его на домен laguna-flora.
Интернет-магазины11 заявок
Закрыт
10 лет назад
Перенести магазин с кирилического домена на другой домен, что бы грамотно и все что бы работало так как надо. Есть магазин на домене лагуна- флора.рф, нужно перенести его на домен laguna-flora.
Сделать стоимость заказа в зависимости от суммы заказа и в зависимости от города в области.
Подключить модули оплаты Яндекс и RBK.В форму заказа добавить календарь,что бы клиент при заказе не писал дату и время доставки а просто выбрал в календаре.Настроить письмо которое приходит после оформления заказа клиенту и админу ...
Здравствуйте, надо подправить корзину магазина и изменить форму заказа и оформления товара при покупки в интернет-магазине.