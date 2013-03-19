dimkach11

Женя dimkach11

 
44 годаРоссия/Калининград
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Настроить интернет магазин на opencart
Все отлично, оплата моментально. рекомендую!
Спасибо!Все сделал в срок,и как договаривались!Будем дальше сотрудничать.
Ответный отзыв
AiosS
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Доработка магазина на OpenCart
Приятно работать с человеком - который точно знает чего хочет. Естественно оплата своевременно) Удачи в проектах! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество)
Очень рад что познакомился с таким исполнителем!Сразу видно профессионала,понял задание сразу без всяких пояснений,и очень быстро все сделал.Буду обращаться и дальше.
Ответный отзыв
Webpazl
Юрий 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Переделать интернет-магазин
Хороший заказчик, задание поставил четко и кратко.
Спасибо, за помощь в разработке и в дальнейшей доработке интернет магазинов .Очень приятно иметь дело с грамотными, опытными людьми.Спасибо за понимание и надеемся на дальнейшие сотрудничество!
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