Нужно продвинуть вот этот сайтец www.aparus.ru Цель: поднять ИЦ минимум до 300, pagerank до 2-3. В дальнейшем возможены заказы еще на несколько сайтов. P.S. Если будут предложения по дополнительным работам по SEO, они будут рассмотрены за доп. деньги