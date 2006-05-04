dimm256

Гость dimm256

 
39 летРоссия/Магнитогорск
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Молодая веб студия основанная на многолетнем опыте работы в сфере веб технологий.

  • Разработка пользовательского интерфейса - C#

    $1000

    Необходимо спроектировать пользовательский интерфейс АРМ "Клиент-охрана". Данный АРМ разрабатывается на платформе .NET 3.5 на языке C#. На основании Т.З. необходимо: - разработать стилистику и визуальную концепцию интерфейса (возможен вариант с привлечением дизайнера); - описать реакций на события ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн

    $50

    Имеется сайт www.2.smtemp.z8.ru Нужно предложить вариант редизайна. Желаемый результат: 1. Шапка должна впринципе сохранится, тоесть конкретно небо, дом, трава - она соответствует нашему стилю. 2. Дизайн должен быть легкий, воздушеый, НЕ САВКОВЫЙ, возможно минимализм, внимание отдельным деталям. 3. Основной фон ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Продвижение сайта/SEO

    Нужно продвинуть вот этот сайтец www.aparus.ru Цель: поднять ИЦ минимум до 300, pagerank до 2-3. В дальнейшем возможены заказы еще на несколько сайтов. P.S. Если будут предложения по дополнительным работам по SEO, они будут рассмотрены за доп. деньги

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание модуля для сайта PHP/MySQL

    $250

    Данный модуль планируется как модуль для сайта агентства недвижимости. Общее функциональное описание: 1. возможность операций над обьявлениями (администратор) 2. возможность операций над обьявлениями (клиент) 3. поиск обьявлениям (клиент и администратор) по кретериям Полное ТЗ, БЮДЖЕТ и СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ будут оговариваться ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад