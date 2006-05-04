Необходимо спроектировать пользовательский интерфейс АРМ "Клиент-охрана". Данный АРМ разрабатывается на платформе .NET 3.5 на языке C#. На основании Т.З. необходимо: - разработать стилистику и визуальную концепцию интерфейса (возможен вариант с привлечением дизайнера); - описать реакций на события ...
- $1000Прикладное ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Имеется сайт www.2.smtemp.z8.ru Нужно предложить вариант редизайна. Желаемый результат: 1. Шапка должна впринципе сохранится, тоесть конкретно небо, дом, трава - она соответствует нашему стилю. 2. Дизайн должен быть легкий, воздушеый, НЕ САВКОВЫЙ, возможно минимализм, внимание отдельным деталям. 3. Основной фон ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт18 лет назад
Нужно продвинуть вот этот сайтец www.aparus.ru Цель: поднять ИЦ минимум до 300, pagerank до 2-3. В дальнейшем возможены заказы еще на несколько сайтов. P.S. Если будут предложения по дополнительным работам по SEO, они будут рассмотрены за доп. деньгиПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Данный модуль планируется как модуль для сайта агентства недвижимости. Общее функциональное описание: 1. возможность операций над обьявлениями (администратор) 2. возможность операций над обьявлениями (клиент) 3. поиск обьявлениям (клиент и администратор) по кретериям Полное ТЗ, БЮДЖЕТ и СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ будут оговариваться ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт18 лет назад