dingoprint

Требуется сделать проект с подобным функционалом – gorodkerch.com/map/ на API яндекс.карт. Карта состоит из нескольких слоев: 1. слой Яндекс.Карта 2. отрисованная карта разбитая на мелкие куски для быстрой загрузки (у Я.Карт есть специальный инструмент нарезки и привязки ...
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- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $40
::poraspat:: Сверстать дивами шаблон фиксированной ширины (при увеличении ширины экрана увеличиваются только отступы справа и слева). В итоге нужен готовый шаблон под джумлу 1.5 с понятным кроссбраузерным и валидным кодом. В шапке надпись "Интернет магазин постельного ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $40
::academlaser:: Сверстать дивами шаблон фиксированной ширины (при увеличении ширины экрана увеличиваются только отступы справа и слева). В итоге нужен готовый шаблон под джумлу 1.5 с понятным кроссбраузерным и валидным кодом. LEFT – выводится стандартный модуль поиска ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$40
10 баллов
8 лет назад
Спасибо!
Ответный отзыв
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