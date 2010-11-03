dingoprint

Требуется сделать проект с подобным функционалом – gorodkerch.com/map/ на API яндекс.карт. Карта состоит из нескольких слоев: 1. слой Яндекс.Карта 2. отрисованная карта разбитая на мелкие куски для быстрой загрузки (у Я.Карт есть специальный инструмент нарезки и привязки ...