dingoprint

Александр dingoprint

 
42 годаРоссия/Новосибирск
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Сделать карту города на API Яндекс.Карт

    Требуется сделать проект с подобным функционалом – gorodkerch.com/map/ на API яндекс.карт. Карта состоит из нескольких слоев: 1. слой Яндекс.Карта 2. отрисованная карта разбитая на мелкие куски для быстрой загрузки (у Я.Карт есть специальный инструмент нарезки и привязки ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шаблон для джумлы

    $40

    ::poraspat:: Сверстать дивами шаблон фиксированной ширины (при увеличении ширины экрана увеличиваются только отступы справа и слева). В итоге нужен готовый шаблон под джумлу 1.5 с понятным кроссбраузерным и валидным кодом. В шапке надпись "Интернет магазин постельного ...

    HTMLCSSJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сверстать шаблон под джумлу 1.5

    $40

    ::academlaser:: Сверстать дивами шаблон фиксированной ширины (при увеличении ширины экрана увеличиваются только отступы справа и слева). В итоге нужен готовый шаблон под джумлу 1.5 с понятным кроссбраузерным и валидным кодом. LEFT – выводится стандартный модуль поиска ...

    HTMLJoomla
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
rezakxwave
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Шаблон для джумлы
Спасибо!
Работа сделана в срок, минимум правок внесены оперативно. Результатом доволен, рекомендую.
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