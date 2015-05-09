Я- древо. В корнях змеи, в ветвях птицы.

Имею высшее образование по специальности "художественное проектирование интерьера", обучался на спецкурсах по работе в 3DSmax, Archicad. Получаю 2е высшее с 2012 года по специальности "юриспруденция".

Так же за плечами художественная школа имени Ступина. Профессионально занимаюсь аэрографией, 3d моделированием/визуализацией (предметка, интерьер, персонажка) разработкой полиграфии (флаеры, визитки, баннеры, логотипы), живописью.

В данный момент свободно работаю в таких программах как: 3dsmax, Photoshop, Corell Draw, Mudbox, Sketchbook. Визуализации осуществляю в Vray, Nox. Хорошо эскизирую от руки, работаю с графическим планшетом. Стараюсь охватывать весь спектр дизайнерских услуг, не забывая про саморазвитие.

Концепция моего творческого пути- показать субъективную фатальность сущего, момент прекращения существования чего либо (так сказать- за секунду до…), а так же созидательную силу разрушения/деформации как привычных нам предметов и форм, так и абстрактных цветовых пятен.