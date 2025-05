Репетитор javascrip python java c# php node react

Інформація про себе:

Іщенко Олег (01.09.1986)

Освіта - вища (магістр) Дніпропетровський національний університетКомп'ютерна Академія "Шаг" (Мережеві технології та системне адміністрування),Комп'ютерна академія ім. Кручиніної (програмування PHP, C++, Java).Досвід роботи:З 06.2007 по 07.2010 - Спеціаліст з електронних технологій у КБ «ПриватБанк» м. Дніпродзержинськ (робота з ПЗ Linux (Red Hat), програмування софту для платіжних терміналів (Ingenico, Hypercom, Verifone), bas-терміналів, віддалене обслуговування та підтримка банківської платіжної мережі за допомогою VPN-client та віддаленого доступу). Моніторинг та супровід банківського обладнання на підприємствах, обслуговування програмного забезпечення термінальної та банкоматної мережі, укладання договорів.З 08.2010 по 01.02.2011 — програміст у «КТ Інтершкола». Розробка навчальних модулів на Javascript для онлайн навчання,технічна підтримка та організація інтернет-конференцій (вебінарів) та інтернет-уроків.З 01.02.2011 – Інженер-програміст проектної організації “Hares Ingeniring”. Розробка проектних програм та прикладного ПЗ (Delphi 7).Володіння ПК на рівні адміністратора, Windows Server(2003, 2008), Linux (Ubuntu, Centos), Linux-server. Встановлення та адміністрування додатків. Підтримка мережі та серверів.Володіння (HTML, CSS, PHP, Javascript, Adobe Photoshop, Flash, SQL, C, C++, Delphi 7).Розробка сайтів та інтернет-магазинів будь-якої складностіРозробка web-додатків будь-якої складностіРозробка баз данихРозробка СУБДРозробка прикладних додатківРозробка ПЗКросплатформне програмуванняРозробка скриптів для виконання різних завданьДоробка систем управління бізнес-процесамиУчасть у розробці сайту audiozakon.com.ua.Пробне тестування ЗНО

http://is4all.in.ua/temp/demozno/fizika/index.htmУ наведених посиланнях описано 5 модулів тестування різних предметів шкільних дисциплін з аналізом, роботою над помилками та виведенням результатів:

http://is4all.in.ua/temp/DemoZNO/fizika/index.htm - фізика

http://is4all.in.ua/temp/DemoZNO/history/Index1.html - історія

http://is4all.in.ua/temp/DemoZNO/matematika/Index1.html - математика

http://is4all.in.ua/temp/DemoZNO/ukrlit/Index1.html - укр література

http://is4all.in.ua/temp/DemoZNO/ukrmova/Index1.html - укр моваЗ 01.04.2014 – php – програміст ВАТ Клевер (Москва).З 07.07.2014 – програміст 1СБітрікс

З 01.07.2015 - до теперішнього часу - програміст Zend у компанії COMPEDU

Викладач онлайн-курсів програмування, HTML+CSS, Javascript, Jquery, Python, PHP, Zend, React, Angular,

сайт компанії:

https://webyk.in.net

Онлайн - репетиторство таких дисциплін:Nodejs, Vue, Бази даних, і багато іншогоПроекти на

Zend2http://lk.videouroki.nethttp://lk.videouroki.net/catalogПідтримка проектів:http://info-com.dp.ua/krona/wwwРозробка таких проектів:http://info-com.dp.uahttp://корпусная-мебель.dp.ua/http://reklama.dndz.netПроекти на Codeigniter 2.0:http://audiozakon.com.uahttp://www.at-spectr.com/Інтернет-магазин на YII:http://vashashina.dp.ua/http://art-murals.ca/http