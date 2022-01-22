Молодое предприятие ищет дизайнера для создания логотипа. Требуется креативный подход и быстрое выполнение. Возможность долгосрочного сотрудничества для самых талантливых исполнителей. Рассмотрим разные предложения и готовы увеличить бюджет при необходимости.
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- Логотипы и Знаки40 заявокЗакрыт3 года назад
- $1000
Молодое предприятие ищет квалифицированного специалиста по контекстной рекламе. Бюджет большой, требуется опытный профессионал для реализации рекламных кампаний. Рассмотрим любые предложения от фрилансеров.Контекстная реклама28 заявокЗакрыт3 года назад
- $4000
Молодому предприятию требуется создание сайта под ключ с акцентом на качество и скорость выполнения. Бюджет большой, есть возможность его увеличения. Рассматриваются предложения от специалистов, готовых выполнить работу в кратчайшие сроки.Сайты «под ключ»66 заявокЗакрыт3 года назад
- $2000
Требуется разработать дизайн одностраничного сайта для молодого предприятия. Бюджет большой, важна быстрая реализация и качество работы. Открыты к различным предложениям от специалистов в области веб-дизайна.Дизайн сайтов91 заявкаЗакрыт3 года назад