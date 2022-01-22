djurisev

Дмитрий djurisev

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Инвестирую в Криптовалюту и Недвижимость

  • Логотип

    Молодое предприятие ищет дизайнера для создания логотипа. Требуется креативный подход и быстрое выполнение. Возможность долгосрочного сотрудничества для самых талантливых исполнителей. Рассмотрим разные предложения и готовы увеличить бюджет при необходимости.

    Логотипы и Знаки40 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Контекстная реклама

    $1000

    Молодое предприятие ищет квалифицированного специалиста по контекстной рекламе. Бюджет большой, требуется опытный профессионал для реализации рекламных кампаний. Рассмотрим любые предложения от фрилансеров.

    Контекстная реклама28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт под ключ

    $4000

    Молодому предприятию требуется создание сайта под ключ с акцентом на качество и скорость выполнения. Бюджет большой, есть возможность его увеличения. Рассматриваются предложения от специалистов, готовых выполнить работу в кратчайшие сроки.

    Сайты «под ключ»66 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн сайта

    $2000

    Требуется разработать дизайн одностраничного сайта для молодого предприятия. Бюджет большой, важна быстрая реализация и качество работы. Открыты к различным предложениям от специалистов в области веб-дизайна.

    Дизайн сайтов91 заявка
    Закрыт
    3 года назад