Опыт большой

Привет, меня зовут Димтрий, мне 29 лет. За небольшой жизненный период овладел многими навыками в совершенстве: от дизайна (CorelDRAW), архитектуры (ARCHIKAD), 3D визуализации (3dsmax) до построения масштабных производственных бизнес-проектов (реклама, канцелярия, заготовка леса и пр.)