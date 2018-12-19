Опыт большой
Привет, меня зовут Димтрий, мне 29 лет. За небольшой жизненный период овладел многими навыками в совершенстве: от дизайна (CorelDRAW), архитектуры (ARCHIKAD), 3D визуализации (3dsmax) до построения масштабных производственных бизнес-проектов (реклама, канцелярия, заготовка леса и пр.)
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Портфолио
- Разные проекты домов95 просмотров
- Логотипы и листовки93 просмотра
- Дом-бытовка 2,5х588 просмотров
- Дом 9х992 просмотра
Дизайн продукции
нет отзывов
$2/час
от $2от 2 часов
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Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$3/час
от $15от 1 дня
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Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$4/час
от $25от 3 дней
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