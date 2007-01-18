dlinnuke

Михаил Фомичёв dlinnuke

 
35 летРоссия/Рыбинск
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Обращайтесь-помогу...

  • Заполнение сайтов новостями

    $500

    Здравствуйте! Нужны рерайтеры на заполнение сайтов новостями с картинками. От Вас: быстрота исполнения, качество рерайта (антиплагиат.ру - более 80% уникальность после рерайта, при проверке через яндекс - точных совпадений не должно быть!) От меня: постоянные, оптовые заказы ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен дизайн для адалт-сайта

    День добрый! Нужно в кратчайшие сроки, т.е. за сегодня (22.12.2007 года) сделать дизайн для адалт сайта. Дизайн не очень сложный, за подробностями в личку, если можно, либо в асю: 392-706-546

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно написать простую многосайтовую CMS

    $100

    Дополняю тему про ЦМС. Наужно написать ЦМС без наворотов, а именно что нужно: Админка состоит: 1) Добавить домен 2) Прикрепить дизайн к конкретному домену (т.е. у каждого сайта свой дизайн) 3) ДОбавить в конкретный раздел конкретную страницу или подраздел 4) Не ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требется парсер яндекса

    Требуется написать парсер Яндекса, который будет искать и заносить в свою базу сайты, разделяя их при этом на нужные категории. Скрипт должен состоять из 3х частей: 1) Вывод каталога (поиск, категории) 2) Сам парсер 3) Админ-панель (добавление, удаление, редактирование ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта с использование php

    $50

    Создать нужно сайт. А именно: платно-бесплатная доска объявлений. Нужно: -разбивка на категории (одноуровневые) -авторизация пользователей -в странице авторизованного пользователя должны быть функции: дать бесплатное объявление, дать платное. -админка простенькая: добавить/удалить категорию, модерация объявлений, возможность изменить свои реквизиты в настройках и ...

    PHP
    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    17 лет назад