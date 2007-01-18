Здравствуйте! Нужны рерайтеры на заполнение сайтов новостями с картинками. От Вас: быстрота исполнения, качество рерайта (антиплагиат.ру - более 80% уникальность после рерайта, при проверке через яндекс - точных совпадений не должно быть!) От меня: постоянные, оптовые заказы ...
- $500Копирайтинг5 заявокЗакрыт16 лет назад
День добрый! Нужно в кратчайшие сроки, т.е. за сегодня (22.12.2007 года) сделать дизайн для адалт сайта. Дизайн не очень сложный, за подробностями в личку, если можно, либо в асю: 392-706-546Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Дополняю тему про ЦМС. Наужно написать ЦМС без наворотов, а именно что нужно: Админка состоит: 1) Добавить домен 2) Прикрепить дизайн к конкретному домену (т.е. у каждого сайта свой дизайн) 3) ДОбавить в конкретный раздел конкретную страницу или подраздел 4) Не ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется написать парсер Яндекса, который будет искать и заносить в свою базу сайты, разделяя их при этом на нужные категории. Скрипт должен состоять из 3х частей: 1) Вывод каталога (поиск, категории) 2) Сам парсер 3) Админ-панель (добавление, удаление, редактирование ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт17 лет назад
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Срочно куплю скрипт платной доски объявлений!!! Поддерживающей webmoney merchant... Все предложения в асю: 341-478-104Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Создать нужно сайт. А именно: платно-бесплатная доска объявлений. Нужно: -разбивка на категории (одноуровневые) -авторизация пользователей -в странице авторизованного пользователя должны быть функции: дать бесплатное объявление, дать платное. -админка простенькая: добавить/удалить категорию, модерация объявлений, возможность изменить свои реквизиты в настройках и ...Веб-программирование20 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Требуется обмен ссылками с 4 сайтами. В последствии сайтов будет больше. Обмен производится через скрипт БЕГЕМОТ, т.е. всё удобно. Оплата ежемесячно.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт17 лет назад