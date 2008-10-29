dloza

Дмитрий Лоза dloza

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Создание аналога сайта

    Требуется создать аналог сайта для оф дистрибьютора kck.ua по функционалу - сайт визитка плюс каталог. дизайн такой же "лайт", не навороченный. в предложении писать какой движок используется и цену "за все".

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Поддержание сайтов

    Есть три сайта http://komandor.com.ua/ http://bortoluzzi.com.ua/ http://mwe.com.ua/ необходим человек готовый заниматься на постоянной основе поддержанием сайтов, вносить небольшие правки, добавлять менять информацию, а также основное следить за поисковым рейтингом (особенно http://komandor.com.ua/) и повышать его. конкретных предложений по стоимости нет так что ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка дизайна листовки

    Необходимо разработать дизайн листовки А5 плотная бумага, 2 стороны, полноцвет готовый под печать. Сайт компании http://asteril.com Примеры выполнения подобных проектов. Ориентировочная стоимость

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад