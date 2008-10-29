Есть три сайта http://komandor.com.ua/ http://bortoluzzi.com.ua/ http://mwe.com.ua/ необходим человек готовый заниматься на постоянной основе поддержанием сайтов, вносить небольшие правки, добавлять менять информацию, а также основное следить за поисковым рейтингом (особенно http://komandor.com.ua/) и повышать его. конкретных предложений по стоимости нет так что ...