dmdmitry

Дмитрий dmdmitry

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Фитнес

    $10

    Составить программу тренировочного процесса под исходные данные клиента. Указать выбранные тип построения цикла, выбрать оптимальное количество тренировочных дней (указать какие мышечные группы в них тренируются),подобрать оптимальное количество объема и интенсивности.  Разобрать 1 ...

    Контрольные, Задачи и Тесты5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Тема фитнеса

    $10

    Составить программу тренировочного процесса под исходные данные клиента. Указать выбранные тип построения цикла, выбрать оптимальное количество тренировочных дней (указать какие мышечные группы в них тренируются),подобрать оптимальное количество объема и интенсивности. ...

    Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Общая нутрициология

    $10

    Решить тест в Word (Можно отмечать задания цветом) Составить программу питания на 3 дня (Тренировочный, рабочий, выходной) Написать краткие выводы по теме, указана в Word

    Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

MrSlavik
23 года
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
4 года назад
Тема фитнеса
Рекомендую как понимающего исполнителя с четким т/з
Выполнил работу частично, т.к сошлись во мнениях
Ответный отзыв
WillyWonko
Тимофей 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
4 года назад
Сделать рассчет по ипотеке (Сбербанк)
Хороший работодатель, отличное объяснение задачи. Рекомендую!
Быстро. Оперативно справился с работой. Рекомендую
Ответный отзыв
MrSlavik
23 года
6 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Общая нутрициология
Хорошая коммуникация, четкое ТЗ! Рекомендую.
Все выполнил в срок. Работой доволен. Рекомендую
Ответный отзыв