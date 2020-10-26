Составить программу тренировочного процесса под исходные данные клиента. Указать выбранные тип построения цикла, выбрать оптимальное количество тренировочных дней (указать какие мышечные группы в них тренируются),подобрать оптимальное количество объема и интенсивности. Разобрать 1 ...
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- $10Контрольные, Задачи и Тесты5 заявокЗакрыт4 года назад
- $10
Составить программу тренировочного процесса под исходные данные клиента. Указать выбранные тип построения цикла, выбрать оптимальное количество тренировочных дней (указать какие мышечные группы в них тренируются),подобрать оптимальное количество объема и интенсивности. ...Завершен4 года назад
- $7
Нужно сделать рассчет по ипотеке (Сбербанк) одобрена до 1 млн 260 тыс.р под 8.7% Цель погасить ипотеку за 1,5 года Стоимость квартиры до 1.800-1 млн 900тр Свои накопленные ...Завершен4 года назад
- $10
Решить тест в Word (Можно отмечать задания цветом) Составить программу питания на 3 дня (Тренировочный, рабочий, выходной) Написать краткие выводы по теме, указана в WordЗавершен5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
4 года назад
Рекомендую как понимающего исполнителя с четким т/з
Ответный отзыв
Выполнил работу частично, т.к сошлись во мнениях
$7
10 баллов
4 года назад
Хороший работодатель, отличное объяснение задачи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Быстро. Оперативно справился с работой. Рекомендую
$10
10 баллов
5 лет назад
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Ответный отзыв
Все выполнил в срок. Работой доволен. Рекомендую