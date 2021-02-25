Тема фитнеса

$10
Контрольные, Задачи и ТестыЗавершен6 заявок802 просмотра
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Составить программу тренировочного процесса под исходные данные клиента.

Указать выбранные тип построения цикла, выбрать оптимальное количество тренировочных дней

(указать какие мышечные группы в них тренируются),подобрать оптимальное количество объема и интенсивности.

Разобрать 4 ситуационные задачи. Примеры тренировок указаны.найти в них ошибку или ошибки и сформулировать их,

объяснив почему это является ошибкой.

3 года назад
dmdmitry
Дмитрий 
30 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
MrSlavik
21 годУкраина
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$10
1 день
Выполнил работу частично, т.к сошлись во мнениях
Рекомендую как понимающего исполнителя с четким т/з