Тема фитнеса

Дано 4 задачи, нужно их решить
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Составить программу тренировочного процесса под исходные данные клиента.
Указать выбранные тип построения цикла, выбрать оптимальное количество тренировочных дней
(указать какие мышечные группы в них тренируются),подобрать оптимальное количество объема и интенсивности.
Разобрать 4 ситуационные задачи. Примеры тренировок указаны.найти в них ошибку или ошибки и сформулировать их,
объяснив почему это является ошибкой.
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