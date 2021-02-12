Выполнить лабораторную работу

Разработать приложение Windows Forms, которое по заданным значениям цены покупки, суммы первоначального платежа, годовой

процентной ставки и срока кредита рассчитывает размер периодических

(ежемесячных или ежеквартальных) выплат по кредиту, а также строит схему

периодических платежей с разделением на основные платежи (платежи в счет

погашения основной суммы долга) и платежи по процентам. Рассчитать также сумму

всех основных платежей (для контроля) и сумму платежей по процентам (размер

переплаты).

Дополнительные задания для самостоятельного выполнения:

4. Внесите изменения в программный код так, чтобы в схеме платежей в 5-ом столбце отображался остаток долга (на оценку 3).

5. Добавить на форму поле со списком «Период» для выбора периода платежей (год, квартал, месяц) и изменить программный код так, чтобы в

зависимости от выбора периода по разному рассчитывался периодический платеж, и

строилась схема погашения кредита.

6. Предусмотрите в интерфейсе приложения выбор одного из двух видов погашения кредита: аннуитетный или дифференцированный. При

дифференцированных платежах сумма долга уменьшается равномерно, на одну и ту же

величину в каждый период, а платеж по процентам начисляется от остатка долга.

7. Предусмотрите возможность изменения схемы платежей на оставшиеся периоды, если в некоторый период внесен платеж больше требуемой

суммы. При этом срок погашения кредита не изменяется, а уменьшается размер

периодического платежа в последующих периодах.