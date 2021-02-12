Выполнить лабораторную работу

Здравствуйте. Нужно выполнить контрольную работу по физике. Задание приложено. Стоимость работы 3000 рублей. Оплата на карту или qiwi кошелек по итогам проверки в институте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать приложение Windows Forms, которое по заданным значениям цены покупки, суммы первоначального платежа, годовой
процентной ставки и срока кредита рассчитывает размер периодических
(ежемесячных или ежеквартальных) выплат по кредиту, а также строит схему
периодических платежей с разделением на основные платежи (платежи в счет
погашения основной суммы долга) и платежи по процентам. Рассчитать также сумму
всех основных платежей (для контроля) и сумму платежей по процентам (размер
переплаты).
Дополнительные задания для самостоятельного выполнения:
4. Внесите изменения в программный код так, чтобы в схеме платежей в 5-ом столбце отображался остаток долга (на оценку 3).
5. Добавить на форму поле со списком «Период» для выбора периода платежей (год, квартал, месяц) и изменить программный код так, чтобы в
зависимости от выбора периода по разному рассчитывался периодический платеж, и
строилась схема погашения кредита.
6. Предусмотрите в интерфейсе приложения выбор одного из двух видов погашения кредита: аннуитетный или дифференцированный. При
дифференцированных платежах сумма долга уменьшается равномерно, на одну и ту же
величину в каждый период, а платеж по процентам начисляется от остатка долга.
7. Предусмотрите возможность изменения схемы платежей на оставшиеся периоды, если в некоторый период внесен платеж больше требуемой
суммы. При этом срок погашения кредита не изменяется, а уменьшается размер
периодического платежа в последующих периодах.
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