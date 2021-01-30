Решить задачу

Все задания уже выполнены. Нужно просто сделать аналогично, чтобы у преподавателя сложилось впечатление, что выполнял другой человек. 1. Картинка. Что лучше - пойти в магу или работать, а если работать, то по специальности или нет? ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Составить организационную структуру управления курортной гостинице на 1500 номеров категории 5*. 2) Определите минимальное количество номеров высшей категории в пятизвездочной гостинице при размере номерного фонда – 400 номеров. 3)Определите и объясните какие заявки, поступившие сегодня можно подтвердить (если в гостинице допускается ситуация overbooking)
В гостинице 75 номеров одноместных и 30 двухместных.
На 12 - 14 октября 2011 (19-я международная туристская выставка) поступили заявки (эти заявки уже подтвердили):
• Групповые - 1 заявка на 8 двухместных номеров (по договору с фирмой);
• Индивидуальные – 15 - на размещение в одноместных (13 – оплата по кредитным картам) и 11 - на размещение в двухместных номерах (оплата по кредитной карте).
Сегодня поступили заявки на размещение в те же даты:
• Индивидуальные – 25 на размещение в двухместных номерах (13 – оплата по кредитным картам), 35 на размещение в одноместных номерах (30 – оплата по кредитным картам).
- Похожие заказы
- $7Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗакрыт3 года назад
Написать нужно в формате вопрос-ответ. т.е сначала записать вопрос а затем ответ. После выполнения задания необходимо указать список литературы. Отправляю вам 3 файла. 1) В документе МДК 01 надо выполнить контрольную работу №1, вариант 43 , ...Контрольные, Задачи и Тесты12 заявокЗакрыт3 года назад
В приложенном пособии приведены 4 работы, 2 первые из них должны быть выполнены в соответствии с приведенным алгоритмом их выполнения. Результаты работы в виде электронного документа свободной формыКонтрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗавершен3 года назад
- $5
«[b]ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ[/b]» 5 вариантКонтрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт3 года назад
Сделать по образцу на фото на отдельных файлах. Те элементы что в документах тоже добавить на отдельные страницы. Это задание для 10 класса по информатике.Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗакрыт3 года назад
Контрольная работа "Дифференциальное и интегральное исчисление" Прикрепляю скриншоты заданий, и книжку с теорией и примерами.Контрольные, Задачи и Тесты28 заявокЗакрыт3 года назад
- $12
Вы подключаетесь ко мне на компьютер удалённо через программу TeamViewer или Anydesk. В браузере будут открыты тесты. Всего 11 тестов как с вариантами ответов, так и без них. На каждый тест отводится 15 минут. ...Контрольные, Задачи и Тесты6 заявокЗакрыт3 года назад
- $12
Вы подключаетесь ко мне на компьютер удалённо через программу TeamViewer или Anydesk. В браузере будут открыты тесты. Всего 11 тестов как с вариантами ответов, так и без них. На каждый тест отводится 15 минут. Тесты ...Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $7
Пройти несколько тестов по физике.Контрольные, Задачи и Тесты9 заявокЗакрыт3 года назад
- $12
Решить экзамен по бд на языке SQL срочноКонтрольные, Задачи и Тесты3 заявкиЗакрыт3 года назад