Решить задачу

1) Составить организационную структуру управления курортной гостинице на 1500 номеров категории 5*. 2) Определите минимальное количество номеров высшей категории в пятизвездочной гостинице при размере номерного фонда – 400 номеров. 3)Определите и объясните какие заявки, поступившие сегодня можно подтвердить (если в гостинице допускается ситуация overbooking)

В гостинице 75 номеров одноместных и 30 двухместных.

На 12 - 14 октября 2011 (19-я международная туристская выставка) поступили заявки (эти заявки уже подтвердили):

• Групповые - 1 заявка на 8 двухместных номеров (по договору с фирмой);

• Индивидуальные – 15 - на размещение в одноместных (13 – оплата по кредитным картам) и 11 - на размещение в двухместных номерах (оплата по кредитной карте).

Сегодня поступили заявки на размещение в те же даты:

• Индивидуальные – 25 на размещение в двухместных номерах (13 – оплата по кредитным картам), 35 на размещение в одноместных номерах (30 – оплата по кредитным картам).