Сделать точно по аналогии

Написать нужно в формате вопрос-ответ. т.е сначала записать вопрос а затем ответ. После выполнения задания необходимо указать список литературы. Отправляю вам 3 файла. 1) В документе МДК 01 надо выполнить контрольную работу №1, вариант 43 , ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Все задания уже выполнены. Нужно просто сделать аналогично, чтобы у преподавателя сложилось впечатление, что выполнял другой человек.
1. Картинка. Что лучше - пойти в магу или работать, а если работать, то по специальности или нет? Нужно построить дерево так, чтобы графически оно выглядело иначе, по другому сформулировать предложения, может быть где-то что-то поменять в плане логики.
2. Таблица с выбором вуза. Нужно поменять критерии, вес этих критериев, поменять вузы, и также, графически это все должно выглядеть по-другому.
- Похожие заказы
- Контрольные, Задачи и Тесты12 заявокЗакрыт3 года назад
В приложенном пособии приведены 4 работы, 2 первые из них должны быть выполнены в соответствии с приведенным алгоритмом их выполнения. Результаты работы в виде электронного документа свободной формыКонтрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗавершен3 года назад
- $5
«[b]ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ[/b]» 5 вариантКонтрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт3 года назад
Сделать по образцу на фото на отдельных файлах. Те элементы что в документах тоже добавить на отдельные страницы. Это задание для 10 класса по информатике.Контрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗакрыт3 года назад
Контрольная работа "Дифференциальное и интегральное исчисление" Прикрепляю скриншоты заданий, и книжку с теорией и примерами.Контрольные, Задачи и Тесты28 заявокЗакрыт3 года назад
- $12
Вы подключаетесь ко мне на компьютер удалённо через программу TeamViewer или Anydesk. В браузере будут открыты тесты. Всего 11 тестов как с вариантами ответов, так и без них. На каждый тест отводится 15 минут. ...Контрольные, Задачи и Тесты6 заявокЗакрыт3 года назад
- $12
Вы подключаетесь ко мне на компьютер удалённо через программу TeamViewer или Anydesk. В браузере будут открыты тесты. Всего 11 тестов как с вариантами ответов, так и без них. На каждый тест отводится 15 минут. Тесты ...Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $7
Пройти несколько тестов по физике.Контрольные, Задачи и Тесты9 заявокЗакрыт3 года назад
- $12
Решить экзамен по бд на языке SQL срочноКонтрольные, Задачи и Тесты3 заявкиЗакрыт3 года назад
Срочно! Нужна помощь на экзамене. Язык программирования - Python. Нужен человек, который хорошо знает этот язык и поможет отвечать на вопросы.Контрольные, Задачи и Тесты2 заявкиЗакрыт3 года назад