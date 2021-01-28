Сделать точно по аналогии

Все задания уже выполнены. Нужно просто сделать аналогично, чтобы у преподавателя сложилось впечатление, что выполнял другой человек.

1. Картинка. Что лучше - пойти в магу или работать, а если работать, то по специальности или нет? Нужно построить дерево так, чтобы графически оно выглядело иначе, по другому сформулировать предложения, может быть где-то что-то поменять в плане логики.

2. Таблица с выбором вуза. Нужно поменять критерии, вес этих критериев, поменять вузы, и также, графически это все должно выглядеть по-другому.