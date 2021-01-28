Сделать точно по аналогии

$7
Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт4 заявки745 просмотров
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Все задания уже выполнены. Нужно просто сделать аналогично, чтобы у преподавателя сложилось впечатление, что выполнял другой человек.

1. Картинка. Что лучше - пойти в магу или работать, а если работать, то по специальности или нет? Нужно построить дерево так, чтобы графически оно выглядело иначе, по другому сформулировать предложения, может быть где-то что-то поменять в плане логики.

2. Таблица с выбором вуза. Нужно поменять критерии, вес этих критериев, поменять вузы, и также, графически это все должно выглядеть по-другому.

3 года назад
guest_16130705234857
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ilyabarnachuck
Илья 
25 летУкраина
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$7
1 день
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Контрольные, Задачи и Тесты