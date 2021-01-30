3 задания C#

1.Создание собственных классов на языке C#

Разработать консольное приложение на C# в среде Visual Studio. Создать класс в соответствии

с вариантом задания. Поля и методы класса перечислены в задании. Доступ к значениям полей должен осуществляться с

использованием операций set и get.

В каждом варианте включить в класс методы, обеспечивающие:

-заполнение полей данных (конструктор и инициализатор);

-отображение (вывод) полей данных;

Главная программа должна демонстрировать работу всех методов класса.

2.Реализация наследования и полиморфизма

1) Разработать проекты зависимых классов с помощью наследования.

В каждом классе предусмотреть:

- поля и методы, указанные в задании;

- доступ к значениям полей с использованием свойств (set и get);

- как минимум, два конструктора для инициализации полей класса;

- метод (info) для вывода атрибутов объектов класса.

2) Разработать консольное приложение на C# в среде Visual Studio, реализующее спроектированные классы.

3) Главная программа (program) должна демонстрировать выполнение всех методов класса.

3.Наследование и абстрактные классы

1. Базовый класс объявить как абстрактный. Объявить в нем несколько абстрактных методов.

2. Создать, как минимум, два производных от абстрактного класса.

3. Переопределить в производных классах абстрактные методы.

4. В основной программе создать список созданных объектов, вычислить их количество и

другие характеристики (по смыслу задачи).

5. Использовать в программе статические поля и методы.