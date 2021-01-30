Выполнить ДЗ из ВУЗа В качестве ДЗ ВУЗ просит написать веб приложение, основанное на MVC (Model-View-Design), используя следующие технологии: ASP.NET, C#, IIS и SQL Server Express. Приложение гипотетически призвано облегчить жизнь службе поддержки вымышленной компании, занимающейся ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1.Создание собственных классов на языке C#
Разработать консольное приложение на C# в среде Visual Studio. Создать класс в соответствии
с вариантом задания. Поля и методы класса перечислены в задании. Доступ к значениям полей должен осуществляться с
использованием операций set и get.
В каждом варианте включить в класс методы, обеспечивающие:
-заполнение полей данных (конструктор и инициализатор);
-отображение (вывод) полей данных;
Главная программа должна демонстрировать работу всех методов класса.
2.Реализация наследования и полиморфизма
1) Разработать проекты зависимых классов с помощью наследования.
В каждом классе предусмотреть:
- поля и методы, указанные в задании;
- доступ к значениям полей с использованием свойств (set и get);
- как минимум, два конструктора для инициализации полей класса;
- метод (info) для вывода атрибутов объектов класса.
2) Разработать консольное приложение на C# в среде Visual Studio, реализующее спроектированные классы.
3) Главная программа (program) должна демонстрировать выполнение всех методов класса.
3.Наследование и абстрактные классы
1. Базовый класс объявить как абстрактный. Объявить в нем несколько абстрактных методов.
2. Создать, как минимум, два производных от абстрактного класса.
3. Переопределить в производных классах абстрактные методы.
4. В основной программе создать список созданных объектов, вычислить их количество и
другие характеристики (по смыслу задачи).
5. Использовать в программе статические поля и методы.
- Похожие заказы
- Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт3 года назад
1) Составить организационную структуру управления курортной гостинице на 1500 номеров категории 5*. 2) Определите минимальное количество номеров высшей категории в пятизвездочной гостинице при размере номерного фонда – 400 номеров. 3)Определите и объясните какие заявки, поступившие ...Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $7
Все задания уже выполнены. Нужно просто сделать аналогично, чтобы у преподавателя сложилось впечатление, что выполнял другой человек. 1. Картинка. Что лучше - пойти в магу или работать, а если работать, то по специальности или нет? ...Закрыт3 года назад
Написать нужно в формате вопрос-ответ. т.е сначала записать вопрос а затем ответ. После выполнения задания необходимо указать список литературы. Отправляю вам 3 файла. 1) В документе МДК 01 надо выполнить контрольную работу №1, вариант 43 , ...Контрольные, Задачи и Тесты12 заявокЗакрыт3 года назад
В приложенном пособии приведены 4 работы, 2 первые из них должны быть выполнены в соответствии с приведенным алгоритмом их выполнения. Результаты работы в виде электронного документа свободной формыЗавершен3 года назад
- $5
«[b]ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ[/b]» 5 вариантКонтрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт3 года назад
Сделать по образцу на фото на отдельных файлах. Те элементы что в документах тоже добавить на отдельные страницы. Это задание для 10 класса по информатике.Закрыт3 года назад
Контрольная работа "Дифференциальное и интегральное исчисление" Прикрепляю скриншоты заданий, и книжку с теорией и примерами.Контрольные, Задачи и Тесты28 заявокЗакрыт3 года назад
- $12
Вы подключаетесь ко мне на компьютер удалённо через программу TeamViewer или Anydesk. В браузере будут открыты тесты. Всего 11 тестов как с вариантами ответов, так и без них. На каждый тест отводится 15 минут. ...Контрольные, Задачи и Тесты6 заявокЗакрыт3 года назад
- $12
Вы подключаетесь ко мне на компьютер удалённо через программу TeamViewer или Anydesk. В браузере будут открыты тесты. Всего 11 тестов как с вариантами ответов, так и без них. На каждый тест отводится 15 минут. Тесты ...Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт3 года назад