Контрольная работа по математике

[b]1.Создание собственных классов на языке C#[/b] Разработать консольное приложение на C# в среде Visual Studio. Создать класс в соответствии с вариантом задания. Поля и методы класса перечислены в задании. Доступ к значениям полей должен осуществляться с использованием ...
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