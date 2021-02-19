Решить задачи по Физике

Контрольные, Задачи и ТестыЗавершен3 заявки566 просмотров
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Дано 4 задачи, нужно их решить

3 года назад
guest_16101826024751
3 года в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
Klaus_Adler
21 годКиргизия
3 года в сервисе
Был
13 дней назад
3 года назад
$6
1 день
Заказ выполнил очень быстро, подтвердил выполнение , только после этого прошла оплата. Респект
Хороший заказчик !
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