dmitriykozhara

Дмитрий dmitriykozhara

 
34 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Программа для подключения через API Interactive Brokers

    Требуется разработать программу или веб-приложение для подключения к API Interactive Brokers, автоматизирующее рутинные действия в торговле, такие как создание, редактирование и закрытие ордеров. Поддерживаемые языки: C++, C#, Java, Python. Программа должна работать на VPS-сервере Windows и обеспечивать интеграцию с IB TWS. Ожидается возможность настройки стоп-лоссов, автоматического увеличения и уменьшения позиций, а также генерации отчетов по выполненным ордерам.

    JavaPython
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад