dmitriykozhara

Требуется разработать программу или веб-приложение для подключения к API Interactive Brokers, автоматизирующее рутинные действия в торговле, такие как создание, редактирование и закрытие ордеров. Поддерживаемые языки: C++, C#, Java, Python. Программа должна работать на VPS-сервере Windows и обеспечивать интеграцию с IB TWS. Ожидается возможность настройки стоп-лоссов, автоматического увеличения и уменьшения позиций, а также генерации отчетов по выполненным ордерам.