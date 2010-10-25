dmitry-zhur

Дмитрий Журавлёв dmitry-zhur

 
37 летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Графический дизайн

Имею богатый опыт разработки дизайна для любой рекламной продукции. Выполню работу качественно и в срок.

Индивидуальный подход и идея к каждому проекту с учётом ваших пожеланий, конечно. Также оказываю услуги по разработке дизайна web-сайтов, web и flash контента... на самом деле, спектр предоставляемых услуг в сфере графического дизайна достаточно большой. Обращайтесь, будем сотрудничать.

Если взялся за работу, будьте уверены, что она будет выполнена качественно и исходя из оговорённых сроков (возможно раньше). Не беру по 10 заказов от разных клиентов одновременно. Если взялся за ваш проект, это значит что я буду работать только над ним.

Что касается оплаты: работаю с webmoney (желательно wmz) либо через внутренние деньги этого ресурса (безопасная сделка).

Научен горьким опытом работать по 50% предоплате (если оплата webmoney). Так я могу видеть серьезность подхода и вашу платежеспособность. Украсть картинку (даже с водяными знаками) либо идею очень легко, поэтому я страхуюсь от пустой траты времени.

Если вас всё устраивает, сработаемся=)

Победы в конкурсах:

http://www.weblancer.net/contests/340348.html

http://www.weblancer.net/contests/322666.html

http://www.weblancer.net/contests/315650.html

http://www.weblancer.net/contests/298271.html

http://www.weblancer.net/contests/290512.html

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Отзывы заказчиков
f1x
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
$90
10 баллов
12 лет назад
Лого для спортклуба
Отлично!
Толковый заказчик. Задача ставится понятно, четко и лаконично. Всегда приятно работать.
Ответный отзыв
andysky
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Дизайн скидочной карты и пакетов.
Дмитрий выполнил работу даже быстрее обещанного срока и предоставил несколько вариантов дизайна, причем все были неплохими. После этого находился всегда на связи и был предельно внимателен к нашим комментариям. Дорабатывал макеты столько, сколько это было нужно нам. Рекомендуем как ответственного и профессионального человека.
Андрей хорошо подошел к составлению технического задания (всё четко и понятно). Все необходимые материалы предоставил. Оплатил работу без задержек и вовремя. С таким заказчиком работать одно удовольствие. Буду только рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
tracert
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
21 день назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Нарисовать календарь
Молодец, выполнил всё как надо, быстро.
Всё четко и быстро. Оплата вовремя. Рекомендую.
Ответный отзыв
busify
Артем 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Логотип и айдентика для системы бронирования услуг
Было бы 100 баллов, поставил бы 100. Креативно, качественно и в срок - всем советую!
Артем - очень хороший заказчик. Не из тех, что любят поиграться со шрифтами и перебрать 100500 цветов. Чёткое техническое задание. Оплата вовремя. Приятные впечатления. Буду рад сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
f1x
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Лого для сайта мафия
Отличная работа!
Очень хороший заказчик. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв