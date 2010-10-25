Дмитрий Журавлёв dmitry-zhurdmitry-zhur
Имею богатый опыт разработки дизайна для любой рекламной продукции. Выполню работу качественно и в срок.
Индивидуальный подход и идея к каждому проекту с учётом ваших пожеланий, конечно. Также оказываю услуги по разработке дизайна web-сайтов, web и flash контента... на самом деле, спектр предоставляемых услуг в сфере графического дизайна достаточно большой. Обращайтесь, будем сотрудничать.
Если взялся за работу, будьте уверены, что она будет выполнена качественно и исходя из оговорённых сроков (возможно раньше). Не беру по 10 заказов от разных клиентов одновременно. Если взялся за ваш проект, это значит что я буду работать только над ним.
Что касается оплаты: работаю с webmoney (желательно wmz) либо через внутренние деньги этого ресурса (безопасная сделка).
Научен горьким опытом работать по 50% предоплате (если оплата webmoney). Так я могу видеть серьезность подхода и вашу платежеспособность. Украсть картинку (даже с водяными знаками) либо идею очень легко, поэтому я страхуюсь от пустой траты времени.
Если вас всё устраивает, сработаемся=)
Победы в конкурсах:
http://www.weblancer.net/contests/340348.html
http://www.weblancer.net/contests/322666.html
http://www.weblancer.net/contests/315650.html
http://www.weblancer.net/contests/298271.html
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