Графический дизайн

Имею богатый опыт разработки дизайна для любой рекламной продукции. Выполню работу качественно и в срок.

Индивидуальный подход и идея к каждому проекту с учётом ваших пожеланий, конечно. Также оказываю услуги по разработке дизайна web-сайтов, web и flash контента... на самом деле, спектр предоставляемых услуг в сфере графического дизайна достаточно большой. Обращайтесь, будем сотрудничать.

Если взялся за работу, будьте уверены, что она будет выполнена качественно и исходя из оговорённых сроков (возможно раньше). Не беру по 10 заказов от разных клиентов одновременно. Если взялся за ваш проект, это значит что я буду работать только над ним.

Что касается оплаты: работаю с webmoney (желательно wmz) либо через внутренние деньги этого ресурса (безопасная сделка).

Научен горьким опытом работать по 50% предоплате (если оплата webmoney). Так я могу видеть серьезность подхода и вашу платежеспособность. Украсть картинку (даже с водяными знаками) либо идею очень легко, поэтому я страхуюсь от пустой траты времени.

Если вас всё устраивает, сработаемся=)

Победы в конкурсах:

http://www.weblancer.net/contests/340348.html

http://www.weblancer.net/contests/322666.html

http://www.weblancer.net/contests/315650.html

http://www.weblancer.net/contests/298271.html

http://www.weblancer.net/contests/290512.html