dmitry1971

$37
Лендинг должен корректно показываться на экране ноутбука и планшете. первый экран должен будет виден без прокрутки. Подробности: цвет, расстановка элементов, размер ....и т.д., предоставлю кандидатам
Дизайн сайтов18 заявок
Закрыт
10 лет назад
Лендинг должен корректно показываться на экране ноутбука и планшете. первый экран должен будет виден без прокрутки. Подробности: цвет, расстановка элементов, размер ....и т.д., предоставлю кандидатам
Сайт - лендинг должен открываться во всех браузерах корректно. Первый экран посетитель должен видеть без прокрутки и т.д. Все подробности (тех. задание и сроки выполнения) предоставлю кандидатам.