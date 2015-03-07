dmitry1971

Дмитрий dmitry1971

 
53 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн лендинга

    $37

    Лендинг должен корректно показываться на экране ноутбука и планшете. первый экран должен будет виден без прокрутки. Подробности: цвет, расстановка элементов, размер ....и т.д., предоставлю кандидатам

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка лендинга

    $22

    Сайт - лендинг должен открываться во всех браузерах корректно. Первый экран посетитель должен видеть без прокрутки и т.д. Все подробности (тех. задание и сроки выполнения) предоставлю кандидатам.

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад