dobro_lancer

Василий dobro_lancer

 
37 летРоссия/Кемерово
3 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Дизайн рекламных материалов: полиграфия, баннеры, соцсети, верстка. Web-дизайн: любые задачи. Сайты на Tilda: создание, ремонт, доработки.

Дизайн рекламных материалов: полиграфия, баннеры, соцсети, верстка.  

Web-дизайн: любые задачи.

Занимаюсь дизайном с 2015 года. 

Сайты на Tilda: создание, ремонт, доработки. Занимаюсь Tilda с 2016 года. 

Работаю до 30 часов в неделю. Оперативно отвечаю на сообщения.

Всё это по-доброму и быстро)

Tilda
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Копирайтинг для презентации

    Мы ищем талантливого копирайтера, который сможет описать уникальный опыт жизни в загородном поселке комфорт-класса, расположенном в лесу и состоящем из домов в стиле барнхаус. Ваша задача будет передать читателям все преимущества такой жизни, сочетающей комфорт ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Набрать текст в таблицу

    Сделать файл эксель либо гугл таблицу, куда без ошибок перенести данные Всего 50 строк. фото прилагаю. Жду откликов, всем заранее спасибо.

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нарисовать пять лифтов в 3D по живым фотографиям

    Нарисовать лифты в 3D по живым фотографиям и размерам. Фотографии пришлю. Пример того что должно получиться на выходе прикрепляю. Предлагайте цену за 5 моделей и присылайте примеры своих работ) Спасибо, жду откликов.

    3D-графика22 заявки
    Закрыт
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
sofico86
37 летРоссия
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$2
10 баллов
2 года назад
Набрать текст в таблицу
Все понятно,оплачено в срок,заказчик хороший
Очень быстро выполнена работа, учтены все пожелания, комфортное общение. Спасибо, Софья, не ожидал что так быстро получу результат)
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