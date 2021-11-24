dobro_lancer

Мы ищем талантливого копирайтера, который сможет описать уникальный опыт жизни в загородном поселке комфорт-класса, расположенном в лесу и состоящем из домов в стиле барнхаус. Ваша задача будет передать читателям все преимущества такой жизни, сочетающей комфорт ...