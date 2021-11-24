dobro_lancer

Мы ищем талантливого копирайтера, который сможет описать уникальный опыт жизни в загородном поселке комфорт-класса, расположенном в лесу и состоящем из домов в стиле барнхаус. Ваша задача будет передать читателям все преимущества такой жизни, сочетающей комфорт ...
Дизайн рекламных материалов: полиграфия, баннеры, соцсети, верстка. Web-дизайн: любые задачи. Сайты на Tilda: создание, ремонт, доработки.
Дизайн рекламных материалов: полиграфия, баннеры, соцсети, верстка.
Web-дизайн: любые задачи.
Занимаюсь дизайном с 2015 года.
Сайты на Tilda: создание, ремонт, доработки. Занимаюсь Tilda с 2016 года.
Работаю до 30 часов в неделю. Оперативно отвечаю на сообщения.
Всё это по-доброму и быстро)
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Копирайтинг19 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Сделать файл эксель либо гугл таблицу, куда без ошибок перенести данные Всего 50 строк. фото прилагаю. Жду откликов, всем заранее спасибо.Транскрибация1 исполнительЗавершен2 года назад
1. Установить и настроить бесплатный модуль подписки на новости. 2. Вылечить активацию темы.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нарисовать лифты в 3D по живым фотографиям и размерам. Фотографии пришлю. Пример того что должно получиться на выходе прикрепляю. Предлагайте цену за 5 моделей и присылайте примеры своих работ) Спасибо, жду откликов.3D-графика22 заявкиЗакрыт2 года назад
Отзывы фрилансеров
$2
10 баллов
2 года назад
Все понятно,оплачено в срок,заказчик хороший
Ответный отзыв
Очень быстро выполнена работа, учтены все пожелания, комфортное общение. Спасибо, Софья, не ожидал что так быстро получу результат)