Набрать текст в таблицу

ТранскрибацияЗавершен3 заявки704 просмотра
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Сделать файл эксель либо гугл таблицу, куда без ошибок перенести данные

Всего 50 строк. фото прилагаю. Жду откликов, всем заранее спасибо.

2 года назад
dobro_lancer
Василий 
37 летРоссия
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
sofico86
37 летРоссия
2 года в сервисе
Была
4 дня назад
2 года назад
$2
1 день
Очень быстро выполнена работа, учтены все пожелания, комфортное общение. Спасибо, Софья, не ожидал что так быстро получу результат)
Все понятно,оплачено в срок,заказчик хороший