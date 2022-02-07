Расшифровка аудиозаписи интервью (Украина)

Нужно перевести обучающие видео про программирование в текст, в тексте присутствуют как русские, так и английские слова. Просто прогнать видео через голосовой ввод - не достаточно. Текст должен быть поделен на смысловые абзацы, единое полотно абсолютно ...
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Для расшифровки есть аудиозапись группового интервью длительностью 70 минут
Работа оплачивается по тарифу 5.75 грн за 1000 знаков без пробелов, т.е. ориентировочно около 260-320 грн за час расшифрованной записи – в зависимости от скорости речи участников и дословности расшифровки. Групповое интервью – это мероприятие, в котором за одним столом собираются от 4 до 8 человек и по очереди отвечают на вопросы ведущего
Язык общения - русский
Для работы нужны грамотность и наушники. Желательны высокая скорость печати и опыт в расшифровке
Оплата переводом на карточку Приватбанка или другого украинского банка
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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