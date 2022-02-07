Расшифровка аудиозаписи интервью (Украина)

ТранскрибацияЗавершен17 заявок851 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для расшифровки есть аудиозапись группового интервью длительностью 70 минут

Работа оплачивается по тарифу 5.75 грн за 1000 знаков без пробелов, т.е. ориентировочно около 260-320 грн за час расшифрованной записи – в зависимости от скорости речи участников и дословности расшифровки. Групповое интервью – это мероприятие, в котором за одним столом собираются от 4 до 8 человек и по очереди отвечают на вопросы ведущего

Язык общения - русский

Для работы нужны грамотность и наушники. Желательны высокая скорость печати и опыт в расшифровке

Оплата переводом на карточку Приватбанка или другого украинского банка

2 года назад
sidan842
Андрей 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
19 дней назад
Выбранный исполнитель
yaroSlava_
26 летУкраина
2 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$10
2 дня
UAH
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
  • Похожие заказы

  • Транскрибация аудио в текст

    Нужно перевести обучающие видео про программирование в текст, в тексте присутствуют как русские, так и английские слова. Просто прогнать видео через голосовой ввод - не достаточно. Текст должен быть поделен на смысловые абзацы, единое полотно абсолютно ...

    Транскрибация94 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Расшифровка видеозаписи интервью (Украина)

    Для расшифровки есть видеозапись группового интервью длительностью 63 минуты Работа оплачивается по тарифу 5.75 грн за 1000 знаков без пробелов, т.е. ориентировочно около 260-320 грн за час расшифрованной записи – в зависимости от скорости речи участников ...

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Транскрибация текста 2 февраля

    https://drive.google.com/file/d/1BIEYt8tIgd43D-Ellqg8hboWPsOzoyx7/view?usp=sharing ЗДРАВСТВУЙТЕ КОЛЛЕГИ! 1 ДАННОЕ ВИДЕО НУЖНО ТРАНСКРИБИРОВАТЬ В ТЕКСТ! СРОК: 7 ЧАСОВ ОТ НАЧАЛА ЗАКАЗА =========== КАК ИМЕННО ВОТ ПРИМЕР: 1 ФРАЗА КАЖДОГО ПЕРСОНАЖА С НОВОЙ СТРОКИ 2 ВЫДЕЛИТЬ ПАПУ МАМУ И ДОЧКУ РАЗНЫМИ ЦВЕТАМИ 3 В ЦЕНТРЕ ИШО ДОБАВЛЯТЬ ЧТО ДЕЙСТВИЕ ...

    Транскрибация1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Транскрипт судебного заседания.

    Выборочно транскрибировать в текстовый формат основные фрагменты судебного заседания (за исключением отдельных не особо важных фрагментов). Заседаний несколько. Просьба дать свои предложения. В течении суток-двух лучше закончить.

    Транскрибация38 заявок
    Закрыт
    2 года назад