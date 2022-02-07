Расшифровка аудиозаписи интервью (Украина)

Для расшифровки есть аудиозапись группового интервью длительностью 70 минут

Работа оплачивается по тарифу 5.75 грн за 1000 знаков без пробелов, т.е. ориентировочно около 260-320 грн за час расшифрованной записи – в зависимости от скорости речи участников и дословности расшифровки. Групповое интервью – это мероприятие, в котором за одним столом собираются от 4 до 8 человек и по очереди отвечают на вопросы ведущего

Язык общения - русский

Для работы нужны грамотность и наушники. Желательны высокая скорость печати и опыт в расшифровке

Оплата переводом на карточку Приватбанка или другого украинского банка