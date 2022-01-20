Необходима транскрибация аудио (диалог на русском языке)

ТранскрибацияЗакрыт152 заявки3404 просмотра
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Необходима транскрибация аудио (диалог на русском языке) в текстовый файл.  Одна минута 5 рублей.  Заказ большой, но сроки не поджимают!

2 года назад
guest_16433973351442
2 года в сервисе
Был
год назад