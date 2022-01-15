Скопировать текст из видео

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Есть 4 ролика , и вы должны полностью скопировать текст оттуда

1. https://www.youtube.com/watch?v=Y_Xeg1u_1cU

2. https://www.youtube.com/watch?v=UXIjDd-RRF0

3. https://www.youtube.com/watch?v=DzdYstxUJVg [eng] ﻿

4. https://www.youtube.com/watch?v=HqGxWAijAXc [eng]

2 года назад
lgash963
24 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
Mary_Kon00
22 годаУкраина
2 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
2 года назад
$38
2 дня
UAH
merkysha
Марина 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$5
1 день
UAHWMZ
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