Несколько часов записи заседаний на украинском отдельными файлами
Транскрибация песни на английском, без перевода, 3 минуты
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Возможна предоплата.
Перенос строк хотя бы примерно соблюсти, знаки препинания не важны.
Полученный текст должен точно соответствовать аудиозаписи.
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