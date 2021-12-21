Транскрибация песни на английском, без перевода, 3 минуты

$2
ТранскрибацияЗакрыт9 заявок1055 просмотров
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Возможна предоплата.

Перенос строк хотя бы примерно соблюсти, знаки препинания не важны.

Полученный текст должен точно соответствовать аудиозаписи.

2 года назад
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Илья 
28 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад