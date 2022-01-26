Транскрибировать 18 видео по 5-17 минут

Транскрибировать видео 55 минут в текст https://www.youtube.com/watch?v=KMFK66ITx5o Сделать в гугл документе Видео в формате интервью 2 людей, перед каждым вопросом и ответом указать имя того, кто говорит. Разделить на абзацы, можно не писать слова-паразиты.