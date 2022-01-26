Транскрибировать 18 видео по 5-17 минут

ТранскрибацияЗавершен19 заявок1270 просмотров
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Русский язык, видео хорошего качества. Видел прикреплю позже 22го числа (они в записи).

Нужно каждое видео транскрибировать в отдельном файле. На фоне есть презентации, нужно распределить текст по номерам слайдов.

нужно сдать в понедельник днем 24.01

2 года назад
guest_1642777511523
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
merkysha
Марина 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$22
2 дня
UAHWMZ
Не в срок
Спасибо за заказ
Asasin232
35 летТаиланд
7 лет в сервисе
Был
день назад
2 года назад
$38
2 дня
RUB
Быстро, в срок
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