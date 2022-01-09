Транскрибация видео в текст, 55 минут

ТранскрибацияЗакрыт2 заявки915 просмотров
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Транскрибировать видео 55 минут в текст https://www.youtube.com/watch?v=KMFK66ITx5o

Сделать в гугл документе

Видео в формате интервью 2 людей, перед каждым вопросом и ответом указать имя того, кто говорит.

Разделить на абзацы, можно не писать слова-паразиты.

2 года назад
itisolga_t
25 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад