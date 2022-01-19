Расшифровка аудио с таймкодами 40 минут

ТранскрибацияЗавершен1 заявка145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Привет, нужно расшифровать интервью с указанием таймкодов примерно каждые 2 минуты. Длительность 40 минут, ссылка на файл в сообщении.

2 года назад
petrov1c
40 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Asasin232
35 летТаиланд
7 лет в сервисе
Был
день назад
2 года назад
$8
1 день
RUB
Спасибо, все на высоте!
Спасибо за заказ! Все супер!