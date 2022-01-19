Расшифровка аудио с таймкодами 40 минут

Здравствуйте! Есть заказ на транскрибирование интервью, посвященное темам инклюзии и гомосексуальности. Общая продолжительность - около 4,5 часов. После выполнения заказа, в случае если работа устроит обе стороны, возможно продолжение сотрудничества для расшифровки еще 2 интервью по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет, нужно расшифровать интервью с указанием таймкодов примерно каждые 2 минуты. Длительность 40 минут, ссылка на файл в сообщении.
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