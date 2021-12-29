Здравствуйте!

Есть заказ на транскрибирование интервью, посвященное темам инклюзии и гомосексуальности. Общая продолжительность - около 4,5 часов. После выполнения заказа, в случае если работа устроит обе стороны, возможно продолжение сотрудничества для расшифровки еще 2 интервью по этой теме.

В ответе пишите, пожалуйста, вашу стоимость и сроки выполнения.

Благодарю, Александра