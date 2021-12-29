Возможна предоплата. Перенос строк хотя бы примерно соблюсти, знаки препинания не важны. Полученный текст должен точно соответствовать аудиозаписи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Есть заказ на транскрибирование интервью, посвященное темам инклюзии и гомосексуальности. Общая продолжительность - около 4,5 часов. После выполнения заказа, в случае если работа устроит обе стороны, возможно продолжение сотрудничества для расшифровки еще 2 интервью по этой теме.
В ответе пишите, пожалуйста, вашу стоимость и сроки выполнения.
Благодарю, Александра
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