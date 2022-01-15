Транскрипт судебного заседания.

ТранскрибацияЗакрыт38 заявок1431 просмотр
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Выборочно транскрибировать в текстовый формат основные фрагменты судебного заседания (за исключением отдельных не особо важных фрагментов). Заседаний несколько. Просьба дать свои предложения. В течении суток-двух лучше закончить.

2 года назад
guest_16429634809508
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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