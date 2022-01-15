Транскрибация срочно

Несколько часов записи заседаний на украинском отдельными файлами
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Здравствуйте, необходимо выполнить 60 минут расшифровки видеозаписи. Качество отлично, готовый вариант нужен к завтрашнему дню до 11.00 по Мск. Стоимость заказа 700 р.
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