Расшифровка аудио с таймкодами 45 минут

Здравствуйте! Есть заказ на расшифровку интервью-прогулки с девушкой, передвигающейся на инвалидной коляске, по Парку Горького. В общей сложности порядка 42 минут, но там разговор идёт не всё время, есть перерывы / молчание. В ответе укажите, пожалуйста, ...