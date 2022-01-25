Расшифровка аудио с таймкодами 45 минут

Транскрибировать видео 55 минут в текст https://www.youtube.com/watch?v=KMFK66ITx5o Сделать в гугл документе Видео в формате интервью 2 людей, перед каждым вопросом и ответом указать имя того, кто говорит. Разделить на абзацы, можно не писать слова-паразиты.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Расшифровка аудио с таймкодами примерно каждые 2 минуты. Длительность 45 минут. Ссылка на файл в сообщении.
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