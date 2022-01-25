Расшифровка аудио с таймкодами 45 минут

ТранскрибацияЗавершен1 заявка156 просмотров
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Расшифровка аудио с таймкодами примерно каждые 2 минуты. Длительность 45 минут. Ссылка на файл в сообщении.

2 года назад
petrov1c
40 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Asasin232
35 летТаиланд
7 лет в сервисе
Был
день назад
2 года назад
$9
2 дня
RUB
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