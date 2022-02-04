Расшифровка видеозаписи интервью (Украина)

ТранскрибацияЗавершен34 заявки1227 просмотров
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Для расшифровки есть видеозапись группового интервью длительностью 63 минуты

Работа оплачивается по тарифу 5.75 грн за 1000 знаков без пробелов, т.е. ориентировочно около 260-320 грн за час расшифрованной записи – в зависимости от скорости речи участников и дословности расшифровки. Групповое интервью – это мероприятие, в котором за одним столом собираются от 4 до 8 человек и по очереди отвечают на вопросы ведущего

Язык общения - русский

Для работы нужны грамотность и наушники. Желательны высокая скорость печати и опыт в расшифровке

Оплата переводом на карточку Приватбанка или другого украинского банка

2 года назад
sidan842
Андрей 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
19 дней назад
Выбранный исполнитель
veronika1trnscrb
Вероника 
17 летУкраина
2 года в сервисе
Была
2 года назад
2 года назад
$10
1 день
UAH
Все было сделано в срок, качественно и профессионально. Мои рекомендации к сотрудничеству!
Сейчас редко когда встречаются действительно честные заказчики, это как раз тот случай. Выход на связь в течение пары минут, оплата в срок, задача поставлена четко, насчёт дедлайна можно договориться. Очень рекомендую к сотрудничеству.