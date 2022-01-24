Транскрибация текста 2 февраля

ТранскрибацияЗакрыт13 заявок1450 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

https://drive.google.com/file/d/1BIEYt8tIgd43D-Ellqg8hboWPsOzoyx7/view?usp=sharing

ЗДРАВСТВУЙТЕ КОЛЛЕГИ!

1 ДАННОЕ ВИДЕО НУЖНО ТРАНСКРИБИРОВАТЬ В ТЕКСТ!

СРОК: 7 ЧАСОВ ОТ НАЧАЛА ЗАКАЗА

=========== КАК ИМЕННО

ВОТ ПРИМЕР:

1 ФРАЗА КАЖДОГО ПЕРСОНАЖА С НОВОЙ СТРОКИ

2 ВЫДЕЛИТЬ ПАПУ МАМУ И ДОЧКУ РАЗНЫМИ ЦВЕТАМИ

3 В ЦЕНТРЕ ИШО ДОБАВЛЯТЬ ЧТО ДЕЙСТВИЕ (ЧТО ПРОИСХОДЯТ НА ЭКРАНЕ). НАПРИМЕР, ЕДЕТ НА ВЕЛИКЕ, КУШАЕТ, В СМОТРЯТ НА ПОДАРКИ

4 СПАСИБО ЧТО ДОЧИТАЛИ ДО КОНЦА

2 года назад
Palamarchuk99
Игорь 
24 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
fehu007
36 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$2
1 день