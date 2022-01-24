Транскрибация текста 2 февраля

Для расшифровки есть видеозапись группового интервью длительностью 63 минуты Работа оплачивается по тарифу 5.75 грн за 1000 знаков без пробелов, т.е. ориентировочно около 260-320 грн за час расшифрованной записи – в зависимости от скорости речи участников ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://drive.google.com/file/d/1BIEYt8tIgd43D-Ellqg8hboWPsOzoyx7/view?usp=sharing
ЗДРАВСТВУЙТЕ КОЛЛЕГИ!
1 ДАННОЕ ВИДЕО НУЖНО ТРАНСКРИБИРОВАТЬ В ТЕКСТ!
СРОК: 7 ЧАСОВ ОТ НАЧАЛА ЗАКАЗА
=========== КАК ИМЕННО
ВОТ ПРИМЕР:
1 ФРАЗА КАЖДОГО ПЕРСОНАЖА С НОВОЙ СТРОКИ
2 ВЫДЕЛИТЬ ПАПУ МАМУ И ДОЧКУ РАЗНЫМИ ЦВЕТАМИ
3 В ЦЕНТРЕ ИШО ДОБАВЛЯТЬ ЧТО ДЕЙСТВИЕ (ЧТО ПРОИСХОДЯТ НА ЭКРАНЕ). НАПРИМЕР, ЕДЕТ НА ВЕЛИКЕ, КУШАЕТ, В СМОТРЯТ НА ПОДАРКИ
4 СПАСИБО ЧТО ДОЧИТАЛИ ДО КОНЦА
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