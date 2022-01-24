Транскрибация аудио в текст

ТранскрибацияЗакрыт94 заявки2109 просмотров
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Нужно перевести обучающие видео про программирование в текст, в тексте присутствуют как русские, так и английские слова. Просто прогнать видео через голосовой ввод - не достаточно.

Текст должен быть поделен на смысловые абзацы, единое полотно абсолютно без запятых не подойдёт.

21 шт видео по 10 мин в среднем, длительность всех 2ч 30 мин.

2 года назад
guest_16439840041533
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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