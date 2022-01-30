Расшифровка аудио с таймкодами 108 минут

Транскрибация аудио лекций в текст
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Расшифровка аудио с таймкодами примерно каждые две минуты, ссылка в сообщениях.
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