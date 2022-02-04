Расшифровка аудио с таймкодами 41 минута

ТранскрибацияЗавершен1 заявка130 просмотров
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Расшифровка аудио с таймкодами каждые пару минут, длительность 41 минута, пришлю в сообщениях.

2 года назад
petrov1c
40 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Asasin232
35 летТаиланд
7 лет в сервисе
Был
19 часов назад
2 года назад
$4
1 день
RUB
Все на высоте
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