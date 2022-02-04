Расшифровка аудио с таймкодами 41 минута

Для расшифровки есть видеозапись группового интервью длительностью 63 минуты Работа оплачивается по тарифу 5.75 грн за 1000 знаков без пробелов, т.е. ориентировочно около 260-320 грн за час расшифрованной записи – в зависимости от скорости речи участников ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Расшифровка аудио с таймкодами каждые пару минут, длительность 41 минута, пришлю в сообщениях.
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https://drive.google.com/file/d/1BIEYt8tIgd43D-Ellqg8hboWPsOzoyx7/view?usp=sharing ЗДРАВСТВУЙТЕ КОЛЛЕГИ! 1 ДАННОЕ ВИДЕО НУЖНО ТРАНСКРИБИРОВАТЬ В ТЕКСТ! СРОК: 7 ЧАСОВ ОТ НАЧАЛА ЗАКАЗА =========== КАК ИМЕННО ВОТ ПРИМЕР: 1 ФРАЗА КАЖДОГО ПЕРСОНАЖА С НОВОЙ СТРОКИ 2 ВЫДЕЛИТЬ ПАПУ МАМУ И ДОЧКУ РАЗНЫМИ ЦВЕТАМИ 3 В ЦЕНТРЕ ИШО ДОБАВЛЯТЬ ЧТО ДЕЙСТВИЕ ...Транскрибация1 исполнительЗакрыт2 года назад
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