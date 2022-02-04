Расшифровка аудио с таймкодами 41 минута

https://drive.google.com/file/d/1BIEYt8tIgd43D-Ellqg8hboWPsOzoyx7/view?usp=sharing ЗДРАВСТВУЙТЕ КОЛЛЕГИ! 1 ДАННОЕ ВИДЕО НУЖНО ТРАНСКРИБИРОВАТЬ В ТЕКСТ! СРОК: 7 ЧАСОВ ОТ НАЧАЛА ЗАКАЗА =========== КАК ИМЕННО ВОТ ПРИМЕР: 1 ФРАЗА КАЖДОГО ПЕРСОНАЖА С НОВОЙ СТРОКИ 2 ВЫДЕЛИТЬ ПАПУ МАМУ И ДОЧКУ РАЗНЫМИ ЦВЕТАМИ 3 В ЦЕНТРЕ ИШО ДОБАВЛЯТЬ ЧТО ДЕЙСТВИЕ ...