Расшифровка аудио с таймкодами 106 минут

Русский язык, видео хорошего качества. Видел прикреплю позже 22го числа (они в записи). Нужно каждое видео транскрибировать в отдельном файле. На фоне есть презентации, нужно распределить текст по номерам слайдов. нужно сдать в понедельник днем ...