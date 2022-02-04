Расшифровка Аудио с таймкодами 66 минут

Для расшифровки есть видеозапись группового интервью длительностью 63 минуты Работа оплачивается по тарифу 5.75 грн за 1000 знаков без пробелов, т.е. ориентировочно около 260-320 грн за час расшифрованной записи – в зависимости от скорости речи участников ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Расшифровка аудиозаписи с таймкодами каждые пару минут, длительность 66 минут, ссылка на файл в сообщениях.
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