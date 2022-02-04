Транскрибировать распаковку известного блогера

Требуется распознать аудио (деловое совещание), хронометраж - 1 час 14 минут! Сроки - завтра, 07.02 к 10-00. Там где диалог в формате «вопрос-ответ» требуется оформление: Вопрос — жирным шрифтом. 14 шрифт для всего документа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сроки до 10.02
Записан диалог в зуме на 2 часа с фотографом . Нужно транскрибировать его и разместить в таблицу, которую я дам
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