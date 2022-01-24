Транскрибация аудиозаписи продолжительностью 1ч 40 мин

Для расшифровки есть аудиозапись группового интервью длительностью 70 минут Работа оплачивается по тарифу 5.75 грн за 1000 знаков без пробелов, т.е. ориентировочно около 260-320 грн за час расшифрованной записи – в зависимости от скорости речи участников ...
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Перевести аудиозапись в текст
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