Транскрибация аудиозаписи продолжительностью 1ч 40 мин

ТранскрибацияЗакрыт31 заявка1529 просмотров
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Перевести аудиозапись в текст

2 года назад
LMais
47 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
merkysha
Марина 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$14
2 дня
UAHWMZ
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