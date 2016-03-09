dosvasy

Василий dosvasy

 
50 летУкраина/Луганск
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Если проблема решаема,то о ней не стоит беспокоиться,а если нет,то и думать о ней не стоит...

Делаю любые информационные проекты (Доски объявлений,Поиск работы,Биржи,Автомобильные  и т.д.) Работы выполняю в срок по ТЗ  или сформирую ТЗ сам для утверждения. Магазины цифровых и физических товаров на движке DIAFAN.CMC

Отзывы заказчиков
boss43
Олег 
57 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
8 лет назад
Сайт под ключ Автодиагностики
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ira1965
58 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$250
10 баллов
8 лет назад
Интернет-магазин под ключ
Хороший исполнитель. Договорились с Василием о создании магазина. Приехал в офис. Показал свои работы. 4 дня я мучила его своими фантазиями. Результат работы в конечном варианте меня удовлетворил. Оформили сделку через этот сервис. Приятный в общении и терпеливы исполнитель. Буду при необходимости обращаться.Спасибо!
Работали с Ириной несколько дней. Замечания по работе конструктивные,без излишеств. Оплата моментально,по окончании работы. Рад сотрудничеству.Обращайтесь.
Ответный отзыв
Rangerr
Руслан 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
2 балла
8 лет назад
Сделать, доделать одностраничник фотокурсов
1
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Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
3 отзыва
$1/час
от $25от 3 дней
нет рейтинга