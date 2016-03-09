Если проблема решаема,то о ней не стоит беспокоиться,а если нет,то и думать о ней не стоит...
Делаю любые информационные проекты (Доски объявлений,Поиск работы,Биржи,Автомобильные и т.д.) Работы выполняю в срок по ТЗ или сформирую ТЗ сам для утверждения. Магазины цифровых и физических товаров на движке DIAFAN.CMC
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$250
10 баллов
8 лет назад
Хороший исполнитель. Договорились с Василием о создании магазина. Приехал в офис. Показал свои работы. 4 дня я мучила его своими фантазиями. Результат работы в конечном варианте меня удовлетворил. Оформили сделку через этот сервис. Приятный в общении и терпеливы исполнитель. Буду при необходимости обращаться.Спасибо!
Ответный отзыв
Работали с Ириной несколько дней. Замечания по работе конструктивные,без излишеств. Оплата моментально,по окончании работы. Рад сотрудничеству.Обращайтесь.
$30
2 балла
8 лет назад
Сайты «под ключ»
3 отзыва
$1/час
от $25от 3 дней
нет рейтинга