dreamStudio

Максим Волков dreamStudio

 
33 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Dreams Studio - это три фрилансера: дизайнер, верстальщик и программист.

Веб-студия «Мечты»

Студия дизайна и программирования «Мечты» состоит из трех высококвалифицированных фрилансеров.

Дизайнер Анжелика в прямом смысле исполнит Ваши мечты – нарисует именно Ваш (уникальный) идеал дизайна. Верстальщик Святослав создаст валидный и кроссбраузерный сайт на любой вкус. Программист Максим покажет Вам чудесный мир программирования, или просто «натянет» верстку на нужную CMS.

Логотип студии – это слово «dreamStudio», состоящее на самом деле не из двух отдельных английских слов «dream» - «мечта» и «studio» - «студия», а из соединенных в одно в букве «S» слов «dreams» - «мечты» и «studio». То есть, если более простыми словами, то я акцентирую внимание на множественном числе слова «мечта», а это значит, что наша студия называется «Мечты», а не «Мечта». То есть мы исполняем не свою мечту, а Ваши мечты. Именно поэтому мы и предлагаем Вам свои услуги.

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